Россияне не пожалели даже Лавру: первые кадры из освобожденного Святогорска

В городе нет газоснабжения, электричества, воды, но там оставались сотни людей.

Разбита рашистская техника, избитые гражданские дома и повреждена Лавра — военное телевидение обнародовало кадры освобожденного от рашистов Святогорска.

До 24 февраля это был туристический городок в Донбассе, в монастырь туда верующие и туристы ехали со всех уголков Украины. После полномасштабного наступления именно монастырь стал убежищем для местных, а их там было более четырех тысяч.

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Сейчас в городке осталось около ста человек. В городе нет газоснабжения, электричества, воды.

Несмотря на то, что Святогорск освобожден более недели назад, оккупанты ежедневно обстреливают его из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

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