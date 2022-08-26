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Россияне не прекращают атаковать Донецкую область: в ОВА показали последствия вражеских ударов

Дата публикации
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284
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© facebook/Павел Кириленко
© facebook/Павел Кириленко
© facebook/Павел Кириленко
© facebook/Павел Кириленко
© facebook/Павел Кириленко
© facebook/Павел Кириленко

Армия агрессора России продолжает наносить удары по Донецкой области.

В течение ночи российские оккупанты проявляли наибольшую активность в общинах Бахмутского и Краматорского районов. Погибли два жителя региона: в Северске и Зеленополье.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

В Северске в результате атаки повреждены четыре дома. В частности, один испытал прямое попадание. В Константиновской общине от вражеских обстрелов загорелся пожар за селом. Выгорело 30 га стерни и 0,3 га лесополосы.

В Соледарской общине под обстрелами агрессора оказались Соледарь, Яковлевка, Бахмутское, Миньковка и Васюковка. Информация о пострадавших пока не поступала, подчеркивают ОВА.

© facebook/Павел Кириленко
Фото: facebook/Павел Кириленко

В Светлодарской общине под огнем оказались Одрадовка, Бахмутко, Жованка, Кодема, Николаевка, Пески и Майорск. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

В Краматорском районе россияне попали в два учебных заведения: в Химико-механический техникум в Славянске и школу в Николаевке. Кроме того, в Николаевке обстрелами повреждены пять жилых домов.

© facebook/Павел Кириленко
Фото: facebook/Павел Кириленко

Напомним, начались 184 сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. В Донецком направлении враг не оставляет попыток ведения штурмовых и наступательных действий. Продолжает сосредотачивать усилия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Детальнее о ситуации на фронте — в возведении Генштаба ВСУ.

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Дата публикации
Просмотры
284
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