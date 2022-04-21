Россияне не прекращают обстреливать Харьков, на Изюмщине продолжаются постоянные бои – ОГА

За прошедшие сутки, 20 апреля, российские оккупанты не прекращали обстреливать Харьков из реактивных систем залпового огня.
Россияне совершили около 15 обстрелов. Вражеская артиллерия гатила по харьковским районам Салтовки, ХТЗ, Алексеевки. В области оккупанты били по Дергачам, Золочевскому направлению, Чуевскому району.
Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.
В результате обстрелов оккупантов пострадали пятеро гражданских жителей: трое — в Харькове, в двое — в Чугуевском районе.
"Уменьшение интенсивности огня – это ошибочное представление. Спрогнозировать действия оккупантов очень сложно. Поэтому просим жителей без крайней необходимости не покидать мест укрытий. Наши Вооруженные силы работают, защищают Харьков и область, держат позиции", — сообщил глава области.
По словам Синегубова, Изюмщине продолжаются постоянные бои, но ВСУ удерживают свои позиции и наносят российским оккупантам значительные потери.
Как сообщалось, за минувшие сутки спасатели Харьковской области совершили 29 оперативных выездов, из которых — 17 на ликвидацию пожаров, 13 из которых были вызваны вражескими обстрелами. Больше всего пострадал Московский район Харькова, где горели частные дома, квартиры, автомобили и торговые павильоны.
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