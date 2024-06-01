Россияне не прекращают попыток захватить Волчанск: какая ситуация в городе — пресс-секретарь ВСУ

Пограничный с Россией город Волчанск в Харьковской области на 70% контролируют бойцы Сил обороны Украины.

Об этом в субботу, 1 июня, сообщил в эфире национального телемарафона спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин.

По его словам, в городе и в окрестностях идут жесткие бои с оккупантами, поскольку россияне не прекращают попыток атаковать малыми штурмовыми группами.

"Силы обороны делают все возможное, чтобы не дать врагу закрепиться и держат захватчиков под огневым контролем", — подчеркнул Волошин.

Спикер ОСГВ "Хортица" отметил, что украинская армия держит под огневым контролем реку Волча, которую пытаются форсировать захватчики.

При попытках захватить Волчанскую, российские оккупанты превращают город в руины. По информации украинского мониторингового проекта DeepState, через три недели наступления российская оккупационная армия в северной части Волчанска уничтожила от 50 до 80 процентов строительного фонда города.

"Есть еще целые дома в южной части города, но и им еще не долго стоять при такой интенсивности", – отмечает DeepState.

Напомним, в отчете аналитиков Института изучения войны говорится, что оккупанты достигли определенных "успехов" в пределах восточной окраины Волчанска.

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