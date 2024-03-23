Россияне не прекращают штурмы на Херсонском и Ореховском направлениях: детали от ВСУ

Армия РФ не прекращает попыток штурмовых действий на Херсонском и Ореховском направлениях. Враг пытается атаковать и на левом берегу Днепра.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

За прошедшие сутки оккупанты совершили четыре штурма в районе Роботино, пять — в районе Старомайорска и один — в районе Новодаровки.

Кроме того, на левобережье Днепра захватчики отважились на два неудачных штурма позиций Вооруженных сил Украины. Понеся потери, россияне отошли на свои исходные позиции.

"Наши бойцы продолжают осуществлять комплексные мероприятия по удержанию и укреплению плацдармов", — подчеркивают в ВСУ.

Отмечается, что российские оккупанты не прекращают аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, наносят авиационные удары, применяют большое количество ударных дронов разных типов.

Напомним, спикер ОК "Юга" Наталья Гуменюк сообщала, что армия РФ не прекращает штурмовые действия, а также продолжает давить на плацдарм в районе Крынок в Херсонской области.

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