Россияне не прекращают свое наступление в Курской области: ISW об операции ВСУ

За прошедшие сутки, 26 ноября, войска РФ продолжили наступление на главном украинском выступлении в Курской области. Впрочем, россияне не совершили ни одного подтвержденного продвижения.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Американские аналитики, ссылаясь на геолокационные кадры за 26 ноября показывают, сообщают, что украинская бригада отражает недавнюю российскую механизированную атаку уменьшенного взвода в составе, по меньшей мере, двух машин к югу от Зеленого Пути.

Между тем, так называемые российские милблогеры утверждали, что армия России продвинулись в районе Новоивановки, Камышевки, Дарино и Кременного. В свою очередь, украинские силы контратакуют в этом районе.

"В ISW не нашли подтверждения этих заявленных российских достижений. Сообщается, что подразделения российской 810-й отдельной морской пехотной бригады (Черноморский флот, Южный военный округ [ПВО]) действуют вблизи Погребков (северо-западнее Суджи0", — говорится в отчете.

Кроме того, отмечается, что ни российские, ни украинские источники не сообщали о боях в Глушковском районе западнее главного украинского выступления в Курской области 26 ноября.

Курская область. Карта ISW.

Напомним, министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что война в Украине вступает в критическую стадию. Именно поэтому, считает политик, сейчас как никогда следует удвоить поддержку Украины, чтобы Кремль не выиграл в этой войне.

Читайте также:

Ракеты ATACMS в действии: под прицел попал военный аэродром в Курске