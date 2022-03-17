Россияне не прекращают свои атаки в Харьковской области: ситуация в регионе

Россияне не прекращают свои атаки в Харьковской области: ситуация в регионе

Однако каждую минуту украинские военные пытаются приблизить момент победы.

Первый гуманитарный коридор должен заработать на Харьковщине. Лекарства и продукты должны доставить сегодня в Волчанск, мосты вокруг которого взорваны с первых дней войны. Но россияне не прекращают свои атаки на Изюм, Дергачи, Мерефу и Золочев.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Лекарства и продукты — то, что сейчас больше нужно жители населенных пунктов в осаде. Таких в Харьковской области с десяток. Сейчас гуманитарный коридор обещают только в Волчанске. В Изюм, где ситуация едва ли не самая сложная, доставить помощь, пока невозможно — вокруг бои.

В Мерефе местную школу окутало черным дымом. В половине третьего утра оккупанты решили провести так называемую демилитаризацию — разбомбили дом культуры и с десяток жилых домов.

Били всю ночь и по Дергачевскому району. Под завалами частных домов оказались местные. Уже известно о трех погибших. Под обстрелами на рассвете оказался поселок Золочев. С ранениями госпитализировали 4-летнего ребенка и его отца. Мать, прикрывая дочь от обстрелов, погибла.

Хаотические обстрелы и в Харькове. Более 6 сотен многоэтажек, десятки садов и полсотни школ нужно отстраивать. Под удар попал и один из храмов, от обстрела пострадала крыша, вынесло стекла и двери.

В Харьковской области должен заработать первый гуманитарный коридор

Однако каждую минуту украинские военные пытаются приблизить момент победы. За сутки вооруженные силы обезвредили 3 танка у поселка Дергачи и Изюмщины. И по данным Генштаба, по большинству направлений здесь наши бойцы уже перешли в контрнаступление.

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