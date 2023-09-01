Россияне не пустили в школу старшеклассников, не имеющих паспорта РФ: требуют "исправить ситуацию"

Россияне требуют от старшеклассников на оккупированных территориях за 10 дней "исправить ситуацию" и оформить паспорт РФ.

Россияне не допустили к обучению старшеклассников, не имеющим паспорта РФ.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС).

"В ряде населенных пунктов на ТОТ зафиксированы случаи, когда старшеклассники, не получившие паспорт России, временно не допущены к занятиям в оккупационных школах", — говорится в сообщении.

Так, в Херсонской области школы передали в так называемые отделы миграции списки учеников, не имеющих паспортов страны-агрессорки. Теперь в учеников есть 10 дней, чтобы "исправить ситуацию" и только тогда они будут допущены к занятиям.

Кроме того, ЦНС информирует, что ранее россияне на ВОТ выдавали школьные наборы детям, чьи родители имеют паспорт врага. Всем другим детям помощь не предоставлялась.

Напомним, оккупанты недовольны низкими темпами паспортизации на захваченных после 24 февраля 2022 года территориях Луганщины и требуют у гауляйтеров решить эту проблему. Россияне готовятся отправить на захваченные территории своих наблюдателей, которые будут ходить по домам и заставлять подростков брать паспорт РФ.

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