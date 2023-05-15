Россияне не разбирают завалы в Рубежном, уже год тела людей лежат под завалами - ОВА

Во временно оккупированном Рубежном Луганской области уже год под завалами разрушенных домов остаются тела людей. оккупанты не разбирают завалы и не ремонтируют жилые дома.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

"В Рубежном уже год, как ничего не восстанавливают. Не разбирают даже завалов на местах разрушенных россиянами домах, где, по словам свидетелей, остаются тела погибших рубижан. Оккупационные власти безразличны", — подчеркнул глава ОВА.

По его словам, в поврежденных домах до сих пор не восстановлены канализация и крыши.

Лысогор также сообщил, что работники коммунальных предприятий не получают зарплату с прошлого года. Людям вместо средств дают "гуманитарку"

Как сообщалось, российские захватчики продолжают террор местного населения в Луганской области. В Троицкой общине оккупанты установили срок получения российских паспортов — до 24 мая. Иначе угрожают увольнением. Кроме того, оккупанты продолжают навязывать жителям Луганщины режим "русского мира".

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