Россияне не считаются с большими потерями на фронте, потому что осенью будет новая мобилизация — ЦНС

Российские захватчики используют для массированных штурмов украинских позиций мобилизованных и заключенных и только если им удается достичь какого-либо результата, тогда в бой отправляют кадровых военных.

Об этом информирует Центр национального сопротивления.

Сообщается, что подобные методы используются практически вдоль всей линии фронта.

"Военное руководство ВС НФ использует практику применения мобилизованных и узников для массированных штурмов украинских позиций. Только после того, как командование видит успех таких штурмов — применяются кадровые военные", — говорится в сообщении.

По информации подполья, личный состав окупантов не подготовлен в неукомплектованный, но его все равно бросают штурмовать украинские позиции.

Российское военное руководство не учитывает большие потери, ведь осенью запланирована новая волна мобилизации для пополнения потерь.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мелитопольском направлении Вооруженные силы Украины продвинулись на сотни метров. Вблизи Роботиного продолжаются наступательные действия.

Кроме того, мы ранее информировали, что активист Евгений Дикий рассказал, что во время контрнаступательных действий защитников на Мелитопольском и Бердянском направлениях в трех точках они вышли на вторую линию обороны врага.

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