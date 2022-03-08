Россияне не смогут смотреть фильмы на Netflix: сервис останавливает работу в РФ

Россияне не смогут смотреть фильмы на Netflix: сервис останавливает работу в РФ

Netflix "уходит" из России.

Американский стриминговый сервис Netflix сообщил пользователям о приостановлении работы на территории России, которая по-варварски напала на Украину в ночь на 24 февраля и продолжает свою агрессию. Соответствующее уведомление начало отображаться на главной странице Netflix, а также в письмах от сервиса.

Об этом пишет Bloomberg.

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Доступ к онлайн кинотеатру будет прекращен в конце расчетного периода. Продолжить план или выбрать другой не удастся, поскольку подписка и аккаунт будут аннулированы, а оплата больше не будет списываться со счета.

"Учитывая нынешнюю ситуацию, Netflix приостанавливает работу в России. В конце расчетного периода ваша подписка будет аннулирована", — цитирует Wall Street Journal компанию.

Напомним, ранее в Instagram заявили, что перестанут показывать подписки пользователей в Украине и РФ

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