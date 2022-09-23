Россияне не смотрят на качество вооружения, они смотрят на возможность завоевания Украины - Жданов

Глава Кремля Путин не смотрит на качество вооружения. Его цель – завоевать Украину.

Цель Путина – завоевать всю Украину. Поэтому он не смотрит на качество вооружения.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов.

“Они не смотрят на качество вооружения. Они смотрят на возможность завоевания Украины. Неважно, на каких танках они приедут в Украину. Закончились Т-90, они об этом промолчали. Сейчас заканчиваются Т-72 Б-3 - это последний вариант модификации. Они достали советский танк Т-80 с газотурбинным двигателем. Ему как минимум 30 лет. Они будут доставать, пока не дойдут до Т-34. РФ ставит во главу угла не военные цели, а политические”, - рассказал Олег Жданов.

Напомним, что угроза авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины.

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