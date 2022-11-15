Россияне не собираются покидать остальные оккупированные территории Украины, дальше будут тяжелые бои — Пентагон

В Пентагоне считают, что россияне не планируют отходить с остальных оккупированных территорий Украины. Однако США обещают поддержку ВСУ в тяжелых боях, которые будут продолжаться.

В Пентагоне заявили, что, несмотря на значительный успех ВСУ по освобождению Херсона, россияне, похоже, не собираются покидать остальные оккупированные территории. За них будут продолжаться тяжелые бои.

Об этом заявил высокопоставленный представитель Пентагона, говорится на сайте Минобороны США.

"Россияне, похоже, не собираются покидать остальную оккупированную часть Украины, несомненно, впереди еще тяжелые бои. Но освобождение Херсона является значительным достижением и свидетельством мужества, решительности и стойкости украинского народа и его Вооруженных сил, которые борются за защиту своей страны", — подчеркнул представитель Пентагона.

По его словам, украинские защитники продолжают консолидировать успехи и сейчас занимаются обезвреживанием мин, оставленных россиянами. Украина также оценивает ущерб, нанесенный российскими оккупантами перед отходом. Чиновник Минобороны США отмечает, что, очевидно, россияне нанесли значительный ущерб гражданской инфраструктуре в Херсоне, в частности, водоснабжению и другим коммунальным системам.

В Пентагоне считают, что с приближающейся зимой боевые действия в Украине могут замедлиться. Однако, по словам чиновника Минобороны США , темп роста поддержки со стороны США точно не замедлится, ведь "поддержка Украины зависит не от погоды, а от того, что, по словам украинцев, им нужно".

Напомним, ранее заместитель министра обороны Пентагона по политике Колин Кал рассказал, что Россия потеряла половину своих основных боевых танков и использовала большую часть своего высокоточного оружия в войне, которая стала "большим стратегическим провалом" для Кремля.

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