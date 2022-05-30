Россияне не только убивают украинцев, но и сокращают жизнь на планете: экологи предупреждают о колоссальном загрязнении

Россияне не только убивают украинцев, но и сокращают жизнь на планете: экологи предупреждают о колоссальном загрязнении

Захваты и обстрелы атомных станций, прицельные попадания российских ракет по нефтебазам, гектары сожженного леса, загрязнение наших водоемов — россияне убивают не только нас, наши города, но и совершают экоцид и сокращают украинцам жизнь.

Война России против Украины – это не только преступление против миллионов мирных украинцев, но и угроза экологической безопасности всего мира, говорится в ТСН.

Масштабные пожары после попадания российских ракет в наши электростанции, нефтебазы и нефтеперерабатывающие предприятия отравляют воздух особо опасными веществами.

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«Взрывы и сгорание тысяч тонн нефтепродуктов привело к попаданию окружающей среды ядовитых веществ – это и сера, свинец, безнапорное и многие другие вещества. Все вредно для окружающей среды, жизни и здоровья людей и представляет прямую угрозу. А поскольку этих объектов не десятки, а сотни уже больших, то суммарный эффект от взрывов этих нефтепродуктов — он колоссальный», — убеждает глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко.

Смертельно отравляют окружающую среду и пожары на предприятиях химической и металлургической промышленности, по которым прицельно готовят решисты. Обстрелы "Азовстали" едва не привели к катастрофе планетарного масштаба.

«У меня содрогалось сердце, потому что я знала, что они бомбят. Промышленные отходы, токсичные вещества, которые годами скапливались. Были риски разрушения этого защитного сооружения и попадания большого количества ядовитых веществ, в частности, сероводорода в Азовском море. Уровень концентрации этих элементов там зашкаливает и это привело бы к гибели, это последствия не только для Украины, это последствия для региона и огромного количества европейских стран», — добавляет Тимочко.

Утечки яда в Азовское море не произошло, но и доступа к объекту в Украине — нет. Провести исследование загрязнения Азовского и проанализировать состояние воды в Черном морях Киев не может. «7-8 случаев фиксировали подведение судов гражданских и военных. Например, было сбито судно «Хелс», перевозившее нефтепродукты. И фиксировали утечку нефтепродуктов, но нефтяное пятно не прибило к территории Украины, поэтому мы не знаем было ли фактически разлив. В море попасть никто не может. Например, институт моря в один и тот же день принимал анализы воды из моря, анализы в этом году, из-за боевых действий, не было сделано и многолетнее исследование было сорвано», — рассказывает один из членов оперативного штаба.

От взрывов в прибрежной зоне гибнет рыба и дельфины. С начала боевых действий на берег выбросились сотни дельфинов. Небывалое ранее количество мертвых млекопитающих – почти сотню – зафиксировали даже в Турции. Российские подлодки ослепляют их своими гидролокаторами и убивают снарядами.

Наибольший удар окружающей среде наносят пожары на полях, лесах и в уникальных экосистемах типа Кинбурнской косы. По предварительным подсчетам, 48% природоохранных территорий, так называемой изумрудной сети, повреждены боевыми действиями.

«17 тысяч гектаров леса либо уничтожены, либо существенно пострадали только в Луганской области в результате боевых действий. Существенные возгорания лесов на Юге Украины. Это Херсонщина, в частности, район Олешкив. Оккупанты не занимались тушением этих пожаров. И они не разрешали это делать предприятиям. И такая же катастрофическая ситуация была на Кинбурнской косе, на дельте Днепра тоже были пожары», – рассказывает эколог Александр Соколенко.

Украина по-прежнему ликвидирует последствия 35-дневной оккупации зоны отчуждения и самой ЧАЭС. По данным спутниковых снимков, там пожары охватили около 14 тысяч гектаров. В результате в воздух поднимаются опасные вещества, в том числе радиационные.

«Это самое страшное преступление, потому что истребление лесов – это не просто физическое уничтожение деревьев, это уничтожение существования тысяч живых существ – животные, птицы, насекомые… Эти военные действия охватили Восток и Юг Украины именно в то время, когда происходила миграция птиц. Ведь именно по государственной границе по востоку и по побережью Азовского и Черного морей пролегают международные коридоры миграции птиц. Они не будут рожать детенышей несколько лет подряд, в лесных массивах то же – олени и лоси, и очень большое количество этих животных погибли в пожаре и под обстрелами», – говорят экологи.

Это не просто воронки на полях, это отравленные черноземы. Каждый выстрел или из стрелкового оружия, или из системы залпового огня вызывают химическую реакцию. Продукты взрыва смертельны для всего вокруг. Если это происходит на почве, среди реагентов большая часть серы. Она вступая в контакт с росой и туманом превращается в серную кислоту. После боев 2014 на Востоке экологи изучали эти воронки от снарядов.

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«Уровень загрязнения почв и глубина проникновения этого загрязнения была чрезвычайно высокой – до 16 раз превышала концентрация по 8 показателям токсичных веществ, содержащих разные виды снарядов и взрывчатых веществ. Если не происходит рекультивация, очищение территории, это загрязнение остается на долгие годы», — объясняет Тимочко.

И чем мощнее оружие – тем страшнее последствия для экологии. «Брали пробы с воронки, куда попала ракета, там фиксируется превышение тяжелых металлов. Ракеты класса Х, имеющее по тонне топлива, оно все не сгорает, оно при взрыве попадает и загрязняет окружающие почвы. В довольно близком радиусе действия ракеты полностью выгорает гумус и полезные вещества, находящиеся в земле. Можно говорить о потере плодородия», – рассказывает член оперативного штаба

Боевые действия портят воздух, загрязняют водоемы, уничтожают урожаи, а в дополнительной перспективе нанесут колоссальные убытки экосистеме всей Восточной Европы. Фиксацией таких фактов занимается оперативный штаб при Госэкоинспекции, где работает более семидесяти ученых со всего мира. Инспекция уже проработала около трех сотен экологических преступлений и насчитала сотни миллиардов гривен ущерба. Эти факты перепадут в Международные суды в рамках иска Украины в Россию по поводу военных репараций.

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