Делается это по указаниям высшего командования, чтобы не платить компенсацию семьям погибших.

Российское командование не отнимает тела своих погибших солдат, постоянно погибающих в штурмах островов в Херсонской области.

Об этом говорится в сообщении активистов движения "АТЭШ".

"Агенты движения "АТЕШ" из числа военнослужащих ВС РФ сообщают о произволе командования 61 Обрмп на левобережье Херсонской области. Командиры бросают людей на убийственные штурмы и затем отказываются эвакуировать своих же 200-х", — говорится в сообщении.

Сообщается, что после одного из штурмов, где погибли более половины роты, командование отказалось забирать своих погибших подчиненных. Делается это по указаниям высшего командования, чтобы не платить компенсацию семьям погибших. По документам погибшие на островах военнослужащие считаются "пропавшими".

Выжившие военные вступают в конфликты с командирами, спрашивая, почему тела их товарищей не забирают, тогда как лодки продолжают курсировать пустыми. Обстановка усугубляется циничным поведением вражеских командиров.

"На фоне потерь и такого отношения конфликты с командованием нарастают и учащаются случаи саботажа и диверсий среди военнослужащих", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ ударили по пункту управления 810-й бригады морской пехоты армии РФ на Курщине.

Кроме того, мы ранее информировали, что ВСУ "задвохсотили" более 1600 кафиров в сутки.

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