Россияне не выпускают людей, желающих уехать из оккупации в Запорожье — Федоров

За прошедшую неделю военные РФ выпустили из временно оккупированных областей только 174 человека, россияне усиливают фильтрационные меры. С 15 декабря оккупанты прекратили выпускать людей из оккупации вообще.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Рашисты начали новый виток террора — держат жителей, желающих уехать из оккупации, на вынужденных "новогодних каникулах", — отметил он.

По его словам, с 12 до 18 декабря оккупанты выпустили в Запорожье только 174 жителя Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.

Иван Федоров говорит, что "усилилась фильтрация и на альтернативных путях эвакуации: раньше можно было выехать из оккупации через Донецкую область или Крым в сторону Грузии или Эстонии и Латвии". Однако участились случаи, когда на российской границе с европейскими странами пограничники РФ не выпускали автомобили в ЕС.

Ранее стало известно, что российские захватчики почти два дня продержали в заложниках гражданских людей, пытавшихся проехать через вражеский блокпост в Васильевке. В пятницу, 2 декабря, оккупанты заставили людей, которые ехали из Запорожья поддержать близких в оккупации, в минусовую температуру ночевать на обочине дороги.

Ситуация в Запорожской области

По данным Генштаба, оккупанты выводят отдельные подразделения из Запорожской области и готовят эвакуацию коллаборантов. Так, из временно захваченной Михайловки выехали вражеские подразделения, которые базировались в местном отделении полиции и одном из учебных заведений.

В поселке Мирное, расположенном неподалеку от оккупированного Мелитополя, агрессоров планируют разместить в доме, где живут мирные жители.

12 декабря вблизи Мелитополя был поврежден мост, через который РФ опрокидывала свою военную технику. На следующий день мощный взрыв прогремел в центре города. Детали не разглашали.

Орки превратили Мелитополь в военную базу: город оккупировали "кадыровцы" и "вагнеровцы" - Федоров

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