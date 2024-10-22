Россияне непрерывно атакуют: Генштаб ВСУ сообщил ситуацию на фронте

В течение суток на фронте было зафиксировано 134 боя.

Ситуация на фронте в Украине остается сложной. Российские войска используют свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакуют позиции украинских войск. В то же время ВСУ стойко сдерживают напор врага, нанося ему максимальные потери.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 134 боевых столкновения.

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На Лиманском направлении оккупанты провели 14 атак. Они пытались продвинуться неподалеку от Грековки, Новомихайловки, Макеевки, Торского и Тернов.

Устраивая бомбардировки на Северском направлении, российские войска атаковали трижды – Верхнекаменское, Переездное и Белогоровку.

На Краматорском направлении захватчики при поддержке авиации атаковали Часов Яр. Ситуация находится под контролем подразделений Сил обороны Украины.

На Торецком направлении враг совершил три атаки неподалеку от Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении украинские защитники отражали 46 наступательных и штурмовых действий противника вблизи Сухой Балки, Воздвиженки, Миролюбовки, Красного Яра, Луча, Лисовки, Крутого Яра, Селидово и Михайловки. Россияне активно применяли авиацию.

На Кураховском направлении Силы обороны Украины отразили 26 вражеских атак в районах Горняка, Новодмитровки, Максимильяновки, Георгиевки, Дальнего, Екатериновки, Звездного, Острого и Антоновки.

На Времивском направлении российская армия совершила 12 атак украинских позиций в направлении Богоявленки, Новоукраинки и Золотого.

На Ореховском направлении враг атаковал украинские позиции неподалеку от Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении украинские войска отразили четыре штурма, оккупанты успеха не имели.

На Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия. В общей сложности произошли три боевых столкновения. Бои шли в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано пять атак со стороны захватчиков. Украинские защитники отражали штурмовые действия возле Петропавловки, Зеленого Гая, Вишневого и Лозовой.

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На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями российские войска с территории своей страны активно используют артиллерию и авиацию по районам населенных пунктов Украины.

Украинские бойцы продолжают операцию в Курской области. За минувшие сутки россияне нанесли по Курщине 41 авиаудар, применив 68 управляемых авиабомб, совершили 260 обстрелов по районам населенных пунктов.

По уточненной информации, за предыдущие сутки российские войска нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, 82 авиаудара, в том числе сбросили 136 КАБов. Враг также произвел более 4000 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск, из них 154 – из реактивных систем залпового огня.

В свою очередь авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и поразили два моста.

К слову, по данным аналитиков Deep State, враг продвинулся возле Нелиповки, Курахово, Водяного и Лисовки.

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