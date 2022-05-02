Россияне непрерывно обстреливают Рубежное — эвакуация снова сорвана

Россияне непрерывно обстреливают Рубежное — эвакуацию мирных жителей еще раз сорвали, в здании гуманитарного штаба опасно находиться.

Из-за постоянных обстрелов врага жители Рубежного находятся на грань гуманитарной катастрофы.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Когда мы последний раз, неделю назад, добирались эвакуационным транспортом в Рубежное и спасали людей, завезли несколько тонн еды. Позже в город поступил дополнительный продуктовый груз. Однако россияне обстреливают эту часть города непрерывно. Сейчас туда практически невозможно доехать уцелевшим. В гуманитарном штабе опасно находиться даже несколько минут, не то что нормально работать – спасать людей и распределять помощь", — подчеркнул он.

Глава области добавил, что в других громадах Луганщины ситуация с доставкой гуманитарной помощи контролируется. Даже в отдаленных районах области на складах штабов есть необходимый запас продуктов, добавил Гайдай.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 68-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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