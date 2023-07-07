Россияне нервно ведут себя в море: сколько "Калибров" сейчас готовы к атакам

Враг не чувствует себя спокойно ни в Севастопольской бухте, ни даже в Новороссийской, поэтому постоянно маневрирует.

Российские войска уменьшили количество ракетоносителей в море и сейчас осталась одна подлодка, на которой размещены четыре готовых к применению ракеты типа "Калибр".

Об этом руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила в эфире телемарафона "Единые новости" 7 июля.

"Враг очень нервно ведет себя в море. В частности, выводили максимальное количество кораблей, затем начали их постепенно заводить. Очевидно, пытаются выяснить, какие пункты базирования для них максимально безопасны", – сообщила Гуменюк.

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Она отметила, что российские силы не чувствуют себя спокойно ни в Севастопольской бухте, ни даже уже в Новороссийской, так что враг постоянно маневрирует.

Оккупанты постепенно уменьшили количество ракетоносителей в море. В частности, вечером 6 июля на дежурстве находились три ракетоносителя, но за ночь они зашли в пункты базирования.

"Сейчас осталась одна подлодка – это четыре ракеты типа "Калибр", готовые к применению. Такой уровень ракетной опасности мы все же оцениваем как угрожающий, поскольку пуски с подлодок обнаружить сложнее, а достигать они могут всей территории Украины", – отметила спикер Сил обороны юга.

Ракетные удары и атаки дронами

Напомним, в ночь на 6 июля российские войска атаковали Львов ракетами "Калибр". Силы ПВО сбили 7 из 10 вражеских целей. В результате атаки есть большие разрушения, в том числе повреждены сотни квартир. На утро 7 июля известно о девяти погибших во Львове и 42 раненых.

В тот же день оккупанты обстреляли 6 громад Сумщины. Зафиксировано 15 обстрелов и 103 взрыва.

Заметим, российские захватчики в ночь на 7 июля запустили по Украине волну дронов-камикадзе – всего 18 БПЛА. Украинские защитники уничтожили 12 из них.

Так, на Днепропетровщине обломки дрона упали на авто с людьми: погибли двое мужчин. Еще один беспилотник попал по частному предприятию в Криворожском районе. Враг также ударил из тяжелой артиллерии по Никополю.

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