Россияне несколько раз обстреляли из артиллерии село в Днепропетровской области

Российские войска снова обстреляли Днепропетровскую область.

Вечером 2 июня враг из артиллерии ударил по Зеленодольскому обществу.

Как сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко в своем Telegram, оккупанты несколько раз прицельно били по Марьянскому.

"Враг целенаправленно уничтожал населенный пункт", – отметил Резниченко.

Он также сообщил, что в результате ударов ранены двое детей и их мама. Полностью разрушены два дома, еще несколько повреждены. Также выведен из строя газопровод и электросети.

Напомним, под Днепром произошло масштабное ДТП. Фура "разложилась" и вылетела на встречную полосу.

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