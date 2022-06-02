Россияне несколько раз обстреляли из артиллерии село в Днепропетровской области

Российские войска снова обстреляли Днепропетровскую область.
Вечером 2 июня враг из артиллерии ударил по Зеленодольскому обществу.
Как сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко в своем Telegram, оккупанты несколько раз прицельно били по Марьянскому.
"Враг целенаправленно уничтожал населенный пункт", – отметил Резниченко.
Он также сообщил, что в результате ударов ранены двое детей и их мама. Полностью разрушены два дома, еще несколько повреждены. Также выведен из строя газопровод и электросети.
Напомним, под Днепром произошло масштабное ДТП. Фура "разложилась" и вылетела на встречную полосу.
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