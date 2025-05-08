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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Россияне, несмотря на "перемирие" Путина, атаковали Украину: сколько целей сбило ПВО

Россияне запускали КАБы по Сумщине 8 мая, несмотря на объявленное «перимирие» Путина.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Россияне атаковали Украину

Ночью было неспокойно / © ТСН.ua

Вечером 7 мая оккупанты совершили третью за сутки атаку, запустив 31 ударный БПЛА и беспилотники-имитаторы из района Миллерово (РФ).

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Украинские силы противовоздушной обороны сбили 20 вражеских «Шахедов» на севере и в центре страны. 6 дронов-имитаторов были «локационно потеряны». Последствия атаки почувствовали в Черкасской области.

«В течение текущих суток 8 мая, по состоянию на 8.00, в воздушном пространстве Украины ракетных ударов и применения ударных БпЛА не зафиксировано. Впрочем, в течение ночи, враг активизировал удары тактической авиацией по применению управляемых авиабомб по Сумской области», — говорится в сообщении.

Напомним, несмотря на обещанное «перемирие», российские войска совершили ночные атаки на Донетчину и Сумщину.

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