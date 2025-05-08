Россияне, несмотря на "перемирие" Путина, атаковали Украину: сколько целей сбило ПВО

Ночью было неспокойно / © ТСН.ua

Реклама

Вечером 7 мая оккупанты совершили третью за сутки атаку, запустив 31 ударный БПЛА и беспилотники-имитаторы из района Миллерово (РФ).

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Украинские силы противовоздушной обороны сбили 20 вражеских «Шахедов» на севере и в центре страны. 6 дронов-имитаторов были «локационно потеряны». Последствия атаки почувствовали в Черкасской области.

Реклама

«В течение текущих суток 8 мая, по состоянию на 8.00, в воздушном пространстве Украины ракетных ударов и применения ударных БпЛА не зафиксировано. Впрочем, в течение ночи, враг активизировал удары тактической авиацией по применению управляемых авиабомб по Сумской области», — говорится в сообщении.

Напомним, несмотря на обещанное «перемирие», российские войска совершили ночные атаки на Донетчину и Сумщину.