Россияне несут колоссальные потери в войне: Британская разведка назвала цифры

Война в Украине / © Getty Images

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С начала великой войны в 2022 году Россия, вероятно, потеряла около 1 миллиона своих военных. Это число включает как убитых, так и раненых.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

Приблизительно 250 тысяч русских солдат, скорее всего, погибли или пропали без вести.

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Только в 2025 году потери России, вероятно, превысили 200 000 человек, а Генеральный штаб Украины ежедневно сообщает о более чем 1250 убитых или раненых россиянах. Общее количество безвозвратных потерь (убитые, пропавшие без вести и безвозвратно раненые) сейчас предположительно составляет от 400 000 до 500 000 военнослужащих.

Потери русской армии / © twitter.com/DefenceHQ

Эти постоянные потери создают огромную нагрузку на российскую военно-медицинскую систему, вызывая значительные логистические проблемы и дефицит медицинского персонала.

Несмотря на это, российское командование, вероятно, будет продолжать попытки изнурить украинские силы, используя численное преимущество для прорыва обороны и достижения тактических успехов. Высшее руководство России, скорее всего, готово терпеть столь высокие потери, пока это не повлияет негативно на общественную или элитную поддержку войны, и пока эти потери можно будет компенсировать.

Ранее сообщалось, что ночью против 9 июня украинские военные атаковали аэродром «Саваслейка» в Нижегородской области России — откуда взлетают истребители МиГ-31К, являющиеся носителями «Кинжалов». Там были поражены два вражеских военных самолета.

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Также россияне активно теряют технику. В сутки уничтожены еще шесть танков и почти полсотни артсистем.