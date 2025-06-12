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Россияне несут колоссальные потери в войне: Британская разведка назвала цифры
Более миллиона убитых и раненых русских солдат с начала вторжения на территорию Украины. Британия объявила количество потерь россиян.
С начала великой войны в 2022 году Россия, вероятно, потеряла около 1 миллиона своих военных. Это число включает как убитых, так и раненых.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.
Приблизительно 250 тысяч русских солдат, скорее всего, погибли или пропали без вести.
Только в 2025 году потери России, вероятно, превысили 200 000 человек, а Генеральный штаб Украины ежедневно сообщает о более чем 1250 убитых или раненых россиянах. Общее количество безвозвратных потерь (убитые, пропавшие без вести и безвозвратно раненые) сейчас предположительно составляет от 400 000 до 500 000 военнослужащих.
Эти постоянные потери создают огромную нагрузку на российскую военно-медицинскую систему, вызывая значительные логистические проблемы и дефицит медицинского персонала.
Несмотря на это, российское командование, вероятно, будет продолжать попытки изнурить украинские силы, используя численное преимущество для прорыва обороны и достижения тактических успехов. Высшее руководство России, скорее всего, готово терпеть столь высокие потери, пока это не повлияет негативно на общественную или элитную поддержку войны, и пока эти потери можно будет компенсировать.
Ранее сообщалось, что ночью против 9 июня украинские военные атаковали аэродром «Саваслейка» в Нижегородской области России — откуда взлетают истребители МиГ-31К, являющиеся носителями «Кинжалов». Там были поражены два вражеских военных самолета.
Также россияне активно теряют технику. В сутки уничтожены еще шесть танков и почти полсотни артсистем.