Россияне несут "огромные" потери, но бросают в бои новобранцев — ВСУ

Российская армия пока несет "огромные" потери на войне в Украине. Впрочем, оккупанты имеют резервы, чтобы в дальнейшем вести интенсивные наступательные действия на фронте.

Об этом в эфире телемарафона сказал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

По его словам, захватчики сразу же восполняют потери новобранцами, которые идут в атаку "рядом со своими павшими товарищами, которые лежат и удобряют землю".

"Сейчас потери врага гигантские, я бы так сказал... С 1 по 16 декабря потери оккупантов в полосе ответственности ОСУВ "Хортица" – 7697 человек личного состава, 485 единиц пораженной или поврежденной техники, из которых 67 танков, 99 боевых бронированных машин и 77 орудий и минометов разных калибров», – говорит Фитьо.

Он отмечает, что страна-агрессорка по количеству населения вчетверо больше Украины, а потому имеет ресурсы. Кроме того, в РФ работает военно-промышленный комплекс, а также враг имеет оружие на хранении на складах.

"Конечно, этот ресурс не беспределен. Мы сейчас наносим максимальные потери врагу, которые он только может нести. Все зависит от общества — сколько их общество будет терпеть такие потери. Сейчас видим, что в России все же побеждает телевизор над холодильником и здравым смыслом. ", — подчеркивает Фитьо.

Несмотря на это, оккупационная армия атакует и бросает в бой все свои силы, поддерживая штурмы бронированной техникой и используя танки для прикрытия.

Напомним, Генштаб назвал новые потери россиян по состоянию на 18 декабря 2023 года. С начала полномасштабного вторжения общие боевые потери российских оккупантов составили более 347 160 человек. За минувшие сутки уничтожено еще 1090 захватчиков

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