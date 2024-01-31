Россияне несут потери возле Авдеевки, ВСУ удерживают позиции на Херсонском направлении — Генштаб

На Авдеевском направлении ВСУ сдерживают россиян, которые не оставляют попыток оцепить Авдеевку, нанося захватчикам значительные потери. На Херсонском направлении Силы обороны продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. За прошедшие сутки произошло 88 боевых столкновений.

Детальнее о ситуации на фронте – в утренней сводке Генштаба ВСУ 31 января.

Всего враг нанес 9 ракетных и 99 авиационных ударов, совершил 129 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Ночью российские оккупанты нанесли очередной удар, применив 20 БпЛА типа "Shahed-136/131". Уничтожены 14 вражеских дронов.

Авиационные удары получили: Леоновка Черниговской области; Поповка Сумской области; Устиновка Харьковской области; Новоегоровка, Невское, Серебрянское лесничество Луганской области; Терны, Колодцы, Клещиевка, Константиновка, Александрополь, Очеретино, Новобахмутовка, Бердичи, Орловка, Авдеевка, Тонечко, Георгиевка, Новомихайловка, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области; Малая Токмачка, Роботино, Орехов Запорожской области; Качкаровка, Красный Маяк, Тягинка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронте

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении отбиты 5 атак врага возле Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 7 атак оккупантов в районах Тернов и Ямполевки Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 6 атак противника вблизи Богдановки и Клищиевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 26 атак в районе Авдеевки и еще 11 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника недалеко от Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 16 атак.

На Шахтерском и Запорожском направлениях враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 15 безуспешных штурмовых действий.

В то же время, украинские воины активными действиями наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 зенитно-ракетных комплексах противника. Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 району сосредоточения вооружения и военной техники, 2 складах боеприпасов, 9 артиллерийских средствах и 1 радиолокационной станции противника.

Напомним, ночью 31 января армия РФ атаковала Украину дронами "Shahed-136/131" и "ракетами "Искандер". Силы ПВО уничтожили 14 БпЛА из 20, запущенных врагом.

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