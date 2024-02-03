Россияне несут потери возле Авдеевки, ВСУ удерживают позиции на Херсонском направлении — Генштаб

На Авдеевском направлении ВСУ сдерживают россиян, которые не оставляют попыток оцепить Авдеевку, нанося захватчикам значительные потери. На Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать позиции. За прошедшие сутки произошло 77 боевых столкновений.

Детальнее о ситуации на фронте – в утренней сводке Генштаба ВСУ 3 февраля.

В целом враг нанес ракетные и 86 авиационных ударов, совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. гражданская инфраструктура.

Авиационные удары получили: Охримовка, Бударки, Черное, Ольховатка, Ивановка, Кисловка, Табаевка Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Терны, Клещиевка, Белая Гора, Александрополь, Новокалиново, Очеретино, Авдеевка, Новомихайловка, Константиновка, Угледар, Старомайорское Донецкой области; Роботино Запорожской области; Херсон, Саблуковка, Качкаровка, Республиканец, Красный Маяк, Змиевка, Дорожное, Берислав, Николаевка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронте

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении отражены 5 атак врага возле Синьковки и Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 5 атак оккупантов в районе Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены атаки противника вблизи Богдановки и Клищиевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили "9 атак врага в районе Авдеевки и еще 15 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника недалеко от Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 7 атак.

На Шахтерском направлении украинские защитники отбили атаку оккупантов южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражены 3 атаки противника в районе Роботиного и западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 7 безуспешных штурмовых действий.

В то же время, наши воины активными действиями наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 3 складам боеприпасов и 1 артиллерийскому средству противника.

Напомним, бои за Авдеевку продолжаются. Авдеевский коксохимический завод находится под контролем украинских войск, сдерживающих атаки оккупантов. Линия боевого столкновения в городе фактически не двигается.

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