Россияне несут потери возле Авдеевки, ВСУ удерживают позиции на Херсонском направлении — Генштаб

На Авдеевском направлении ВСУ сдерживают россиян, которые не оставляют попыток оцепить Авдеевку в Донецкой области. На Херсонском направлении Силы обороны продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. За прошедшие сутки произошло 84 боевых столкновения.

Детальнее о ситуации на фронте – в утренней сводке Генштаба ВСУ 13 февраля

Всего враг нанес 5 ракетных и 113 авиационных ударов, совершил 135 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 23 БпЛА типа "Shahed-136/131". Уничтожены 16 ударных БпЛА.

Авиационные удары получили: Выемка, Клещиевка, Нью-Йорк, Александрополь, Авдеевка, Ласточкино, Новокалиново, Константиновка, Новомихайловка, Парасковеевка, Старомайорское Донецкой области; Новодаровка, Гуляйполе, Роботино Запорожской области; Крупица, Крынки, Берислав Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронте

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении нашими защитниками отражены 2 атаки врага вблизи Синьковки и Табаевки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 3 атаки противника у Тернов и севернее Веселого Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 7 атак оккупантов неподалеку от населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Андреевка и Клищиевка Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 22 атаки врага в районе Авдеевки и еще 7 атак возле Тоненького и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника вблизи Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 35 атак.

На Новопавловском направлении нашими защитниками отражена атака врага южнее Пречистовки Донецкой области.

В Запорожском направлении украинские воины отбили атаку противника западнее Новопокровки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 2 безуспешных штурмовых действия.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 7 разведывательных БПЛА. Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 7 районам сосредоточения личного состава, 1 артиллерийскому средству и 1 средству противовоздушной обороны противника.