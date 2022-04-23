Россияне незаконно устраивают в свои семьи принудительно вывезенных из Украины детей — Денисова

Похищенных в Украине детей оккупанты устраивают в свои семьи.
По данным пропагандистских СМИ, стало известно о фактах незаконного вывоза в подмосковную Апрелевку 27 детей-сирот. Их передали под временную опеку в десять местных семей.
Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
"В настоящее время отсутствует информация, имеют ли такие дети статус сирот или лишенных родительской опеки и имеют ли дети родственников, желающих их забрать в свою семью. Неизвестны условия пребывания детей, их состояние здоровья, учитывалось ли мнение детей при устройстве их в такие семьи", – отметила она.
Денисова подчеркнула, что вывоз Россией украинских детей является преступлением, которое в соответствии с международным правом подпадает под определение торговли людьми.
"Действия оккупантов нарушают обязанность государства обеспечивать права детей в условиях вооруженных конфликтов, предусмотренные статьей 38 Конвенции ООН о правах ребенка, и нормы статьи 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, запрещающей осуществлять принудительное переселение или депортацию лиц с оккупированной территории ", – написала Денисова.
Напомним, от рук российских оккупантов в Украине пострадали более 595 детей.
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