Россияне незаконно устраивают в свои семьи принудительно вывезенных из Украины детей — Денисова

Россияне незаконно устраивают в свои семьи принудительно вывезенных из Украины детей — Денисова

Похищенных в Украине детей оккупанты устраивают в свои семьи.

По данным пропагандистских СМИ, стало известно о фактах незаконного вывоза в подмосковную Апрелевку 27 детей-сирот. Их передали под временную опеку в десять местных семей.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"В настоящее время отсутствует информация, имеют ли такие дети статус сирот или лишенных родительской опеки и имеют ли дети родственников, желающих их забрать в свою семью. Неизвестны условия пребывания детей, их состояние здоровья, учитывалось ли мнение детей при устройстве их в такие семьи", – отметила она.

Денисова подчеркнула, что вывоз Россией украинских детей является преступлением, которое в соответствии с международным правом подпадает под определение торговли людьми.

"Действия оккупантов нарушают обязанность государства обеспечивать права детей в условиях вооруженных конфликтов, предусмотренные статьей 38 Конвенции ООН о правах ребенка, и нормы статьи 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, запрещающей осуществлять принудительное переселение или депортацию лиц с оккупированной территории ", – написала Денисова.

Напомним, от рук российских оккупантов в Украине пострадали более 595 детей.

Читайте также: