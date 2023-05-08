Россияне в Николаевской области обстреляли мобильный госпиталь Красного Креста: подробности и фото

Госпиталь будет работать, но на другой локации.
Россияне в ночь на 7 мая в Николаевской области обстреляли мобильный госпиталь Общества Красного Креста Украины. Повреждено медицинское оборудование, но обошлось без жертв.
Об этом сообщает Николаевская областная организация Общества Красного Креста Украины.
Удар по госпиталю произошел во время ракетного обстрела промышленного объекта, расположенного на территории Константиновской территориальной громады Николаевщины.
"Часть медицинского оборудования, технических средств и мебели, которая находилась внутри мобильного госпиталя, стали непригодными для дальнейшего использования, но к счастью, пострадавших и погибших нет. В настоящее время продолжается ликвидация последствий обстрела после чего, Шпиталь заработает в привычном режиме, однако уже на другой локации ", – говорится в сообщении.
Напомним, в результате удара оккупантов крылатыми ракетами Х-22 в Одесской области в ночь на 8 мая – полностью разрушено арендованное складское помещение организации Общества Красного Креста Украины площадью 1000 кв.м.
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