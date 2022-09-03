Россияне ночью атаковали Днепропетровскую область крылатыми ракетами, "Градами" и артиллерией: есть разрушения

В Днепровском районе наши военные сбили все пять российских ракет, которые враг направил на Днепр.
Ночь на 3 сентября в Днепропетровской области была очень громкой. Россияне атаковали область крылатыми ракетами, "Градами" и тяжелой артиллерией.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Так, по Никопольскому району нанесли удары российские "Грады" и тяжелая артиллерия. Прошло без погибших и раненых. В Никополе без разрушений. В Марганце пострадали несколько домов, хозяйственных построек, автомобилей и газопроводов.
В Криворожском районе под вражеский огонь попала Широковская громада. Есть разрушение частных домов. Люди не пострадали.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 192-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.
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