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Россияне ночью атаковали Днепропетровскую область крылатыми ракетами, "Градами" и артиллерией: есть разрушения

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Россияне ночью атаковали Днепропетровскую область крылатыми ракетами, "Градами" и артиллерией: есть разрушения

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

В Днепровском районе наши военные сбили все пять российских ракет, которые враг направил на Днепр.

Ночь на 3 сентября в Днепропетровской области была очень громкой. Россияне атаковали область крылатыми ракетами, "Градами" и тяжелой артиллерией.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Так, по Никопольскому району нанесли удары российские "Грады" и тяжелая артиллерия. Прошло без погибших и раненых. В Никополе без разрушений. В Марганце пострадали несколько домов, хозяйственных построек, автомобилей и газопроводов.

В Криворожском районе под вражеский огонь попала Широковская громада. Есть разрушение частных домов. Люди не пострадали.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 192-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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