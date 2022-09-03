Россияне ночью атаковали Днепропетровскую область крылатыми ракетами, "Градами" и артиллерией: есть разрушения

В Днепровском районе наши военные сбили все пять российских ракет, которые враг направил на Днепр.

Ночь на 3 сентября в Днепропетровской области была очень громкой. Россияне атаковали область крылатыми ракетами, "Градами" и тяжелой артиллерией.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Так, по Никопольскому району нанесли удары российские "Грады" и тяжелая артиллерия. Прошло без погибших и раненых. В Никополе без разрушений. В Марганце пострадали несколько домов, хозяйственных построек, автомобилей и газопроводов.

В Криворожском районе под вражеский огонь попала Широковская громада. Есть разрушение частных домов. Люди не пострадали.

Также читайте ВСУ сбили все пять российских ракет, которые враг направил на Днепр

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 192-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

Читайте также: