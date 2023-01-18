Россияне ночью накрыли Никопольщину огнем из тяжелой артиллерии: детали вражеской атаки (фото)

Армия РФ за ночь выпустила более двух десятков снарядов по Днепропетровщине.

Российские оккупанты из тяжелой артиллерии этой ночью, 18 января, снова ударили по Никопольскому району Днепропетровской области. Более двух десятков вражеских снарядов прилетели в две громады.

Об этом рассказал глава ОВА Валентин Резниченко.

По его данным, под обстрелы попали Марганецкая и Красногригорьевская громады. Туда прилетело около 20 вражеских снарядов.

"Никопольщина снова страдала от вражеских ударов…Россияне трижды накрыли район огнем из тяжелой артиллерии. Более двух десятков вражеских снарядов прилетели в две громады — Марганецкую и Красногригорьевскую", — говорится в сообщении.

В результате вражеской атаки повреждены дома и линии электропередач. К счастью, никто из людей не пострадал. Последствия еще уточняются, спасатели обследуют территорию.

Напомним, 17 января в Днепре завершилась спасательная операция после ракетного удара РФ по жилой многоэтажке 14 января. В результате вражеской атаки ракетой Х-22 ранения получили 79 человек.

Погибли 45 человек, среди них – шестеро детей, в том числе мальчик, которому было всего лишь 11 месяцев.

Хотя спасательная операция уже прекращена, 25 человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Кроме того, 15 тел погибших остаются неопознанными. По оценкам мэра Днепра Бориса Филатова, на самом деле погибших может быть больше 50.

В Днепре показали момент попадания российской ракеты Х-22 в жилой дом - полное видео.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил максимально упростить и ускорить получение помощи пострадавшим в результате ракетного удара в Днепре, чтобы люди как можно скорее начали отстраивать жизнь.

СБУ уже начала установление информации о тех российских военных, кто подготовил и нанес этот удар.

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что каждый, кто виноват в этом военном преступлении, будет установлен, привлечен к ответственности.

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