Россияне ночью обстреляли Харьков: взрыв произошел возле жилого дома

После взрыва российской ракеты в Харькове загорелся автомобиль возле дома в Слободском районе города.
В ночь на пятницу, 16 сентября, в Харькове прогремели взрывы во время объявленной воздушной тревоги.
Предварительную информацию о последствиях обстрела сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
По его словам, "прилет" российской ракеты случился в Слободском районе города.
“Рядом с жилым домом. По предварительной информации, горит автомобиль у дома, пострадали коммуникации”, — написал харьковский мэр в своем Telegram-канале.
Есть ли пострадавшие – пока неизвестно.
Напомним, вечером в четверг, 15 сентября, с российских кораблей в Черном море оккупанты выпустили ракету "Калибр". В оперативном командовании "Юг" сообщили, что силы противовоздушной обороны уничтожили вражеский снаряд в воздухе.
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