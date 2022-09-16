Россияне ночью обстреляли Харьков: взрыв произошел возле жилого дома

После взрыва российской ракеты в Харькове загорелся автомобиль возле дома в Слободском районе города.

В ночь на пятницу, 16 сентября, в Харькове прогремели взрывы во время объявленной воздушной тревоги.

Предварительную информацию о последствиях обстрела сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

По его словам, "прилет" российской ракеты случился в Слободском районе города.

“Рядом с жилым домом. По предварительной информации, горит автомобиль у дома, пострадали коммуникации”, — написал харьковский мэр в своем Telegram-канале.

Есть ли пострадавшие – пока неизвестно.

Напомним, вечером в четверг, 15 сентября, с российских кораблей в Черном море оккупанты выпустили ракету "Калибр". В оперативном командовании "Юг" сообщили, что силы противовоздушной обороны уничтожили вражеский снаряд в воздухе.

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