Россияне ночью обстреляли объект генерации на юге Украины: какая ситуация с энергосистемой сейчас

В Украине по состоянию на 11:00 9 января выросло потребление электроэнергии из-за морозов и увеличения потребления промышленностью и бизнесом с началом рабочей недели.

О текущей ситуации в энергосистеме Украины сообщили в НЭК "Укрэнерго".

В связи с этим, чтобы сбалансировать энергосистему, до всех областей доведены лимиты потребления, действующие с 04:00 до 24:00. Если они превысят, придется применять аварийные ограничения.

Украинцев призывают экономно пользоваться электроэнергией и включать энергоемкие приборы поочередно, ведь это позволяет снизить нагрузку на энергосистему и снизить необходимость применения ограничений.

"Остается сложной ситуация с электроснабжением в прифронтовых регионах на востоке и юге из-за значительных повреждений электросетей во время боевых действий. Кроме этого, ночью россияне обстреляли один из объектов генерации на юге страны. В настоящее время энергосистема не в состоянии покрыть потребление в полном объеме из-за повреждений и оккупацию врагом ряда электростанций, производящих электроэнергию, среди которых и самая мощная Запорожская АЭС", — говорится в сообщении.

"Укрэнерго", производители электроэнергии и операторы систем распределения постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных ракетными и беспилотными атаками врага.

Напомним, руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко считает, что энергетический ракетный террор России против Украины проваливается благодаря помощи партнеров. Украине удается восстанавливать поврежденную энергетическую инфраструктуру быстрее, чем россияне наносят повреждения.

Ранее генеральный директор энергоснабжающей компании YASNO Сергей Коваленко объяснял, что каждые -5 градусов на улице – это +250 МВт до потребления. Он также предупредил киевлян о возможности локальных аварий из-за морозов.

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