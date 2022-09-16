Россияне ночью сильно обстреливали Донецкую область: есть погибший, раненые и много разрушений (фото)

Россияне в ночь на 16 сентября обстреливали населенные пункты на линии фронта в Покровском и Бахмутском районах.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Так, среди ночи оккупанты нанесли удар со "Смерчей" и ЗРК С-300 по Селидово — известно об одном погибшем и 5 раненых. Ракетами повреждены 32 пятиэтажки, школа, гимназия и детсад. В Марьинской громаде под артобстрелы попали Марьинка, Красногоровка, Новомихайловка и Георгиевка – сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало. В Авдеевке снова массированный артобстрел центра города под утро. По предварительной информации, без жертв.

В Бахмутском районе ночью обошлось без жертв, но есть разрушения. Незадолго до полуночи был обстрелян Торецк — снаряд попал в пустырь, но взрывом повреждены окна и кровля близлежащих зданий. Также на территории громады громко было в Северном. В Парасковеевке Соледарской громады россияне за ночь разрушили один дом, еще пять повредили.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 205-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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