Россияне ноют, что украинская армия имеет два существенных преимущества на фронте — ISW

Россияне жаловаться на превосходство украинских беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на поле боя.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

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Российские военкоры говорят о "быстрых и постоянных циклах тактических и технологических инноваций, формирующих боевое пространство в Украине".

Американские аналитики, ссылаясь на российского милблогера, ранее служившего инструктором подразделения "Шторм-Z", 4 июня опубликовал список жалоб, где подробно описал проблемы, с которыми сталкиваются российские силы в отражении украинских беспилотников. Он утверждает, что эффективное и повсеместное использование украинских беспилотников сейчас является ведущим фактором в способности Украины отражать наступательные действия России.

Милблогер сделал шесть пунктов по разногласиям между российско-украинскими беспилотниками, утверждая, прежде всего, что украинские войска имеют большое количественное преимущество в беспилотниках (FPV) и операторах FPV беспилотников. Он добавил, что украинские штурмовые группы имеют преимущество FPV беспилотников в 3-4:1 российским штурмовым подразделениям, тогда как украинские механизированные группы имеют преимущество FPV дронов 6-10:1 сравнимыми российскими подразделениями. Кроме того, он отметил, что у Украины также есть специализированные и централизованные подразделения беспилотников в составе украинских сухопутных подразделений. Это позволяет украинским силам интегрировать возможности разведки и удара в основные тактические маневры.

"Российским войскам, напротив, не хватает централизованной и организованной системы беспилотных летательных аппаратов и адекватных возможностей РЭБ и радиоэлектронной разведки (ЭР) для противодействия украинским беспилотникам", — подчеркнули в ISW.

Аналитики подчеркнули, что "поскольку украинские силы адаптируются и лучше интегрируют новые технологии в свои силы, российские силы, вероятно, будут испытывать давление, чтобы сделать то же самое, чтобы сохранить технологический и тактический паритет на поле боя. Эта гонка наступление-защита и увеличение возможностей есть центральной для развития боевых средств в современной войне".

Напомним, соучредитель компании-производителя антидроновых систем Kvertus Ярослав Филимонов считает, если не закрыть РЭБ фронт, война станет "подземной".