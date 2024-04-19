Россияне "обнаглели" возле Часова Яра: эксперт рассказал о сложной ситуации и жестких действиях оккупантов

Пока ситуация у Часова Яра остается очень сложной. Россияне давят с флангов, но пока не имеют в этом успеха.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко на канале КИЕВ24.

"Общая ситуация сейчас у Часова Яра очень сложная и это правда. Но это еще не катализация наступательных действий. Россияне сейчас пытаются давить одновременно и с северного, и с южного флангов. Они пытаются зацепиться за самые восточные окраины Часова Яра, используя трассу через Хромово, как основное направление сейчас для штурмовой деятельности. Но пока им это не удается", – рассказал эксперт.

По словам Александра Коваленко, украинские позиции в городе враг каждый день атакует тактической авиацией, что существенно усложняет ситуацию и позволяет оккупантам давить на линию обороны ВСУ.

"И это не только Часова Яра касается. Наиболее негативный момент состоит в том, что они даже обнаглели настолько, что используют уже штурмовую авиацию, например, штурмовики Су-25, которые из района Бахмута на подлете обстреливают Часов Яр", – добавил эксперт.

Он объяснил, что штурмовики Су-25 – это самолеты близкого радиуса действия, которые являются достижимыми целями для средств ПВО.

"То есть, если они это делают, они уверены в том, что им там ничего не угрожает в вопросах противовоздушной обороны", — считает Александр Коваленко.

Напомним, спикер ВСУ сообщил, кого оккупанты гонят в наступление на Часов Яр. В этом направлении РФ задействовала около 20-25 тысяч бойцов, среди которых много наемников из других стран.

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