"Россияне оборвали ее жизнь": на фронте погибла парамедик Мария-Христина Двойник "Альпака"

На фронте погибла "госпитальерка" Мария-Христина Двойник с позывным "Альпака".

Об этом говорится в сообщении "Госпитальеров", также основательнице батальона "Госпитальеры" — добровольческой организации парамедиков Яны Зинкевич.

"Альпака" погибла при выезде на эвакуацию за ранеными.

Медицинский добровольческий батальон Госпитальеры сообщил о гибели Марии-Кристины Двойник на псевдо Альпака Фото: Госпитальеры

"Вчера во время выезда на эвакуацию за ранеными трагически погибла наша сестра Альпака, Двойник Мария-Христина. Она не знала страха и не колеблясь рисковала собой, чтобы спасать собратьев и помогать им вернуться домой живыми. Россияне оборвали ее жизнь, забрав у нас поддержку, а у бойцов — шанс на спасение", — написала Зинкевич.

Медицинский добровольческий батальон Госпитальеры сообщил о гибели Марии-Кристины Двойник, известной под псевдо Альпака

Она подчеркнула, что сердце парамедика всегда было открыто для каждого, кто нуждался в помощи.

"Эта гибель является страшным ударом по нашему батальону. Светлая память нашей смелой сестре Альпаке. Она оставила после себя теплые воспоминания, которые будут жить в наших сердцах. Ее подвиг никогда не будет забыт. Поклоняемся за каждую спасенную жизнь в этой войне. Герои гибнут, спасая других Честь", — написала Зинкевич.

Журналист Дмитрий Малышко в свою очередь также вспомнил о погибшей подруге.

Медицинский добровольческий батальон Госпитальеры сообщил о гибели Марии-Кристины Двойник, известной под псевдо Альпака

"Только в сентябре я с подругой Альпакой был на одном такмед курсе у "Госпитальеров". Лишь недавно она писала в наш чат. Вчера она погибла во время выезда за ранеными", — написал Малышко.

Что известно о "Госпитальерах"

"Госпитальеры" — это добровольческая организация парамедиков, которая оказывает медицинскую помощь раненым на поле боя, эвакуирует их в госпиталы, осуществляет реабилитацию раненых и доставляет погибших по стране к месту захоронения.

"Очень светлый, неугомонный, стремящийся к знаниям, целеустремленный человек, который строил множество планов на будущее и самоотверженно любил то, чем занимался. Он волонтерил, закрывал большое собрание. Еще больше любил Украину, мечтал о ее восстановлении после победы", — прокомментировали смерть " Альпаки" "Госпитальеры".

Напомним, на днях Украина вернула тела 563 павших защитников. Репатриировано 320 тел бойцов, погибших на Донецком направлении и 89 павших воинов из Бахмутского направления. Также удалось вернуть 154 тела из моргов на территории РФ.

Читайте также: