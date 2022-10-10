Россияне обстрелами обесточили Полтавщину: в ОВА сообщили, когда в области появятся свет и вода

После ракетных обстрелов Кременчуга во многих населенных пунктах Полтавской области все еще нет света и воды.

Электроснабжение, отсутствующее во многих громадах и в городах Полтавской области, обещают возобновить до конца суток 10 октября.

Об этом заявил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

"В 09:30 был нанесен ракетный удар по объекту критической инфраструктуры энергоснабжения Кременчугского района. Это привело к тому, что во многих громадах и в городах области отсутствовало электроснабжение. Сейчас уже возобновляется работа. Электроснабжение появляется в громадах, городах области", – рассказал Лунин.

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По его словам, уже в ближайшие часы будет возобновлено водоснабжение во всех громадах и городах области. Также до конца дня будет обеспечено энергоснабжение вся область.

Кроме того, школы, детские сады, заведения высшего профтехобразования и другие образовательные заведения в области до конца недели будут работать онлайн.

Напомним, во время последнего авианалета утром 10 октября армия РФ трижды нанесла удары по объектам энергетической инфраструктуры Кременчугского района.

Украина под обстрелами РФ 10 октября

Города Украины 10 октября также пострадали от масштабных российских бомбардировок — власти сообщили об обстрелах в Харькове, Киеве, Львове, Кременчуге, Николаеве, Днепропетровщине, Хмельницкой, Сумской, Ивано-Франковской, Полтавской областях и других населенных пунктах.

Мэр Киева призвал жителей оставаться в укрытиях в течение 10 октября, а заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко призвал украинцев ограничить по возможности потребление электроэнергии из-за нагрузки на электросети после обстрелов страны-террористы РФ.

Мировые лидеры осудили и подвергли критике Москву. В то же время сам Путин, комментируя утренние удары по ряду городов Украины, признал, что ракетные удары наносили "высокоточное оружие по объектам инфраструктуры".

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