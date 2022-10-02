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Россияне обстреливали Донбасс от Курахового до Соледара: фото последствий

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© Национальная полиция Украины
© facebook/Павел Кириленко
© facebook/Павел Кириленко
© facebook/Павел Кириленко
© facebook/Павел Кириленко
© Национальная полиция Украины
© Национальная полиция Украины
© Национальная полиция Украины
© Национальная полиция Украины
© Национальная полиция Украины
© Национальная полиция Украины

Российские оккупанты не прекращают обстреливать Донецкую область, в частности в ночь на 2 октября враг активно стрелял на участках фронта от Курахового до Соледара.

Враг совершил десять огневых атак на Авдеевку и четыре – на Бахмут. Кроме того, оккупанты атаковали города Курахово, Часов Яр, Соледар, поселки Южное, Северное, Щербиновка, Кураховка, села Орловка, Времовка, Шахтерское, Тонечко, Карловка, Парасковеевка, Новый Комар, Елизаветовка, Опросное.

Об этом сообщили глава Донецкой ОВ Павел Кириленко, а также прессслужба полиции.

На Донецком направлении под огонь попали Кураховская и Авдеевская общины. Обошлось без жертв, но есть разрушения.

В Кураховском обществе россияне обстреляли Кураховку и ударили ракетами по окрестностям Ганновки и Успеновки. Повреждены дома. В Авдеевской общине россияне четыре раза стреляли в районе Опросного, пять раз – по Авдеевке. Есть попадание возле домов.

© Национальная полиция Украины
Фото: Национальная полиция Украины

На Горловском направлении пострадали Бахмутская, Торецкая, Соледарская и Светлодарская общины.

В Бахмуте один человек получил ранения. В результате вражеского обстрела повреждены четыре частных дома и две многоэтажки. В Соледаре тоже ранен один человек. В Торецкой общине повреждены два дома в Щербиновке и два дома в Северном.

© Национальная полиция Украины
Фото: Национальная полиция Украины

В полиции сообщают, что в течение суток уничтожены и повреждены 27 гражданских объектов: 22 жилых дома, больница, хозяйственные постройки, железнодорожная станция.

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