Россияне обстреливают Харьков: есть раненые, которые были возле остановки (видео)

Российские оккупанты прямо сейчас наносят удары по Харькову.

Россияне обстреливают Салтовку в Харькове.

Об этом сообщили мэр Игорь Терехов и глава ОВА Олег Синегубов.

"Продолжается обстрел Салтовского района города. Двое раненых, снова рядом с остановкой общественного транспорта", — сообщает мэр города Игорь Терехов.

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В том же Салтовском районе обстреляна девятиэтажка, "прилет" на крышу, предварительно без жертв.

"Горит гаражный кооператив. Прошу всех быть осторожными", — добавил Терехов.

Глава ОВА Олег Синегубов призвал жителей находиться в укрытиях.

Впоследствии Игорь Терехов добавил, что еще по одному адресу в Салтовском районе "прилет" во двор, посекло авто в результате удара РФ, выбиты в доме стекла, пострадала детская площадка.

"Никаких военных объектов там не было и быть не могло. Говорил с первого дня и не устану повторять – эта война – геноцид и уничтожение украинского народа", — подчеркнул мэр города.

По состоянию на 12:00 количество раненых в результате обстрела Салтовки увеличилось до пяти человек, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Всех госпитализировали.

"4 человека госпитализировали, 2 из них - в тяжелом состоянии. 1 человеку оказали помощь на месте. Медицинские и спасательные службы продолжают работать на местах попадания", - добавил Синегубов.

Напомним, ночью оккупанты обстреляли Харьков и область с территории Белгорода.

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