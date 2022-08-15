Россияне обстреливают Харьков: есть раненые, которые были возле остановки (видео)

Российские оккупанты прямо сейчас наносят удары по Харькову.
Россияне обстреливают Салтовку в Харькове.
Об этом сообщили мэр Игорь Терехов и глава ОВА Олег Синегубов.
"Продолжается обстрел Салтовского района города. Двое раненых, снова рядом с остановкой общественного транспорта", — сообщает мэр города Игорь Терехов.
В том же Салтовском районе обстреляна девятиэтажка, "прилет" на крышу, предварительно без жертв.
"Горит гаражный кооператив. Прошу всех быть осторожными", — добавил Терехов.
Глава ОВА Олег Синегубов призвал жителей находиться в укрытиях.
Впоследствии Игорь Терехов добавил, что еще по одному адресу в Салтовском районе "прилет" во двор, посекло авто в результате удара РФ, выбиты в доме стекла, пострадала детская площадка.
"Никаких военных объектов там не было и быть не могло. Говорил с первого дня и не устану повторять – эта война – геноцид и уничтожение украинского народа", — подчеркнул мэр города.
По состоянию на 12:00 количество раненых в результате обстрела Салтовки увеличилось до пяти человек, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Всех госпитализировали.
"4 человека госпитализировали, 2 из них - в тяжелом состоянии. 1 человеку оказали помощь на месте. Медицинские и спасательные службы продолжают работать на местах попадания", - добавил Синегубов.
Напомним, ночью оккупанты обстреляли Харьков и область с территории Белгорода.
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