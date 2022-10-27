Россияне обстреливают Харьковщину с собственной территории: в ОВАЕ рассказали о сутки в регионе

Кроме того, в области остается высокой минной опасности.

Российская армия не пристает обстреливать Харьковскую область. За прошедшие сутки оккупанты атаковали расположенные недалеко от линии разграничения и границы с РФ населенные пункты Харьковского, Купянского, Изюмского и Чугуевского районов.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

С собственной территории россияне обстреляли Чугуновку, Стрелку, Двухлетнюю, Каменку, Красное, Старицу, Берестово, Кисловку, Котляровку и Фиголовку. Вражеская армия применила минометы, ствольную и реактивную артиллерию.

"На линии столкновения наши защитники продолжают бои с российскими оккупантами", — подчеркнул руководитель области.

Кроме того, он сообщил, что специалисты продолжают проверять деоккупированные территории. В течение 26 октября пиротехники обезвредили 291 взрывоопасный предмет. Впрочем, в Харьковском районе на мини взорвался 62-летний мужчина, а в Изюмском – автомобиль пиротехников ГСЧС. Один человек погиб, а шестеро получили ранения.

Напомним, армия Российской Федерации утром 27 октября нанесла удары по приграничным общинам Сумской области. оккупанты открыли огонь из артиллерии.

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