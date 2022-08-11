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Россияне обстреливают Харьковщину: второй день страдают Циркуны, разрушены дома, магазин, гаражи

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Россияне обстреливают Харьковщину: второй день страдают Циркуны, разрушены дома, магазин, гаражи

Фото: Олег Синєгубов

Армия Российских оккупантов продолжает обстрелы Харьковщины.

В ночь на 11 августа российские кафиры нанесли удар по Харькову. Около 4:30 вражеский боеприпас попал в землю двора жилого дома. Повреждено офисное здание, а в многоквартирном доме выбиты окна. Пострадавших в результате атаки нет.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

За прошедшие сутки россияне продолжили массированные обстрелы населенных пунктов Харьковского, Чугуевского и Изюмского районов. По словам Синегубова, второй день подряд оккупанты непрерывно обстреливают Циркуны. В течение дня 10 августа зафиксировано 12 обстрелов села, произошло 10 пожаров. В результате атак разрушены частные дома, хозяйственные постройки, магазины, кафе, гаражи. Ранение получила женщина 76 лет, ее состояние среднее.

В Чугуевском районе из-за обстрелов горела трава и лесополоса.

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На линии столкновения продолжаются боевые действия. На Харьковском направлении враг наносил авиационных ударов по позициям украинских защитников. Россияне пытались идти в наступление в районе Уд, Петровки и Гусаровки. Но понесли большие потери и отошли.

Напомним, начались 169 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. оккупанты пробуют наступать на Краматорском и Бахмутском направлениях. Детальнее — в утренней сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 11 августа.

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