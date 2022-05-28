Россияне обстреливают Харьковскую область: ВСУ держат оборону и наносят урон врагу

Оккупанты государства-террориста не прекращают обстреливать Харьковскую область и областной центр.

За прошедшие сутки, 27 мая, захватчики обстреляли Киевский район Харькова. Несмотря на это, продолжаются работы по восстановлению критической инфраструктуры. В частности, по разминированию и возобновлению гозогона на Северной Салтовке.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

В ночь на 28 мая было несколько вражеских попаданий снарядов в Малой Даниловке. Возникли пожары в двух домах частного сектора. По предварительным данным, пострадавших нет.

Россияне также обстреливали Харьковский район. В поселке Слатино пострадал один мирный житель. В Балаклее также один человек получил ранения. В Слатино погибла 65-летняя женщина.

На территории области продолжаются боевые действия. В Харьковском направлении враг пытается удержать занятые позиции и не допустить дальнейшего продвижения украинских войск.

"ВСУ крепко держат оборону и наносят урон врагу. На Харьковщине военнослужащие Десантно-штурмовых войск сбили боевой вертолет Ка-52", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Николаеве 28 мая оккупанты обстреляли двор, повредили дома. В результате атаки пострадали мирные жители. Всех пострадавших забрала скорая.

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