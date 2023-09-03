Россияне обстреливают Херсон с временно оккупированного левого берега. Враг в очередной раз обстреливает город 5 сентября.

Об этом сообщил руководитель Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

"Херсон под обстрелом с временно оккупированного левого берега. Оставайтесь в безопасных местах", — подчеркнул он.

Следует отметить, что около 15:00 жители города и мониторинговые группы стали сообщать о взрывах в Херсоне. Местные власти их также подтвердили.

Тревога в Херсонской области продолжалась с 15:50 до 16:08. В воздушных силах ВСУ сообщали о ракетной опасности в регионе.

Как сообщалось, 2 сентября Россия сбросила авиабомбы на жилые дома в Херсонской области. На месте трагедии погиб 43-летний мужчина.

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