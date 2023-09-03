Жителей города просят находиться в укрытиях.
Россияне обстреливают Херсон с временно оккупированного левого берега. Враг в очередной раз обстреливает город 5 сентября.
Об этом сообщил руководитель Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.
"Херсон под обстрелом с временно оккупированного левого берега. Оставайтесь в безопасных местах", — подчеркнул он.
Следует отметить, что около 15:00 жители города и мониторинговые группы стали сообщать о взрывах в Херсоне. Местные власти их также подтвердили.
Тревога в Херсонской области продолжалась с 15:50 до 16:08. В воздушных силах ВСУ сообщали о ракетной опасности в регионе.
Как сообщалось, 2 сентября Россия сбросила авиабомбы на жилые дома в Херсонской области. На месте трагедии погиб 43-летний мужчина.