Россияне обстреливают Луганщину: один человек погиб, Северодонецк остался без воды и газа

Россияне обстреливают Луганщину: один человек погиб, Северодонецк остался без воды и газа

Три человека получили травмы.

Российские оккупанты не прекращают обстрелы в Луганской области: в течение ночи армия противника открывала по Северодонецку, Лисичанску и Кременной.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

В результате атаки солдат государства-террористки один человек погиб. Поздним вечером под завалами здания одного из профессионально-технических учебных заведений в Кременной пожарные нашли тело мужчины без признаков жизни.

Из-за обстрелов в Лисичанске получили ранения три женщины. Их эвакуировали из поврежденного дома. Врачи предоставили пострадавшим жителям своевременную медицинскую помощь.

Из-за обстрелов в Лисичанске получили ранения три женщины. Их эвакуировали из поврежденного дома. Врачи предоставили пострадавшим жителям своевременную медицинскую помощь.

Оккупанты вредят и гражданской инфраструктуре в мирных городах области. В Северодонецке перебит центральный газопровод. Сколько понадобится времени для его ремонта, неизвестно. Также начнется восстановление поврежденного днем водопровода. Пока город остается без воды и газа. Зафиксировано попадание вражеского снаряда в газопровод и в Лисичанске, но с менее весомыми последствиями.

Как сообщалось, российские военные 15 апреля обстреляли Лисичанск Луганской области. В результате вражеской атаки погиб волонтер, а его жена попала в реанимацию.

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