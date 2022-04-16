Россияне обстреливают Луганщину: один человек погиб, Северодонецк остался без воды и газа

Три человека получили травмы.
Российские оккупанты не прекращают обстрелы в Луганской области: в течение ночи армия противника открывала по Северодонецку, Лисичанску и Кременной.
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
В результате атаки солдат государства-террористки один человек погиб. Поздним вечером под завалами здания одного из профессионально-технических учебных заведений в Кременной пожарные нашли тело мужчины без признаков жизни.
Из-за обстрелов в Лисичанске получили ранения три женщины. Их эвакуировали из поврежденного дома. Врачи предоставили пострадавшим жителям своевременную медицинскую помощь.
Из-за обстрелов в Лисичанске получили ранения три женщины. Их эвакуировали из поврежденного дома. Врачи предоставили пострадавшим жителям своевременную медицинскую помощь.
Оккупанты вредят и гражданской инфраструктуре в мирных городах области. В Северодонецке перебит центральный газопровод. Сколько понадобится времени для его ремонта, неизвестно. Также начнется восстановление поврежденного днем водопровода. Пока город остается без воды и газа. Зафиксировано попадание вражеского снаряда в газопровод и в Лисичанске, но с менее весомыми последствиями.
Как сообщалось, российские военные 15 апреля обстреляли Лисичанск Луганской области. В результате вражеской атаки погиб волонтер, а его жена попала в реанимацию.
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