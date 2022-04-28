Россияне обстреливают Луганскую область: за сутки погибли четыре мирных жителя

Россияне обстреливают Луганскую область: за сутки погибли четыре мирных жителя

Россияне обстреливают Луганщину: за прошедшие сутки армия государства-террористки 29 раз российская армия наносила удары по мирным помещениям людей.

В результате вражеских атак в течение минувших суток в области погибли четыре человека. Ранения получили четыре мирных жителя.

Об этом сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.

В Горном погиб 58-летний местный житель. Муж вышел во двор у своего дома, но не успел скрыться от огня россиян. В Северодонецке погибла 85-летняя женщина, в Новодружеске и Лисичанске – два человека.

Российские оккупанты десять раз обстреливали Попасную и Лисичанск. Четыре раза – Горную общину. Армия страны-агрессорки применила авиацию, системы залпового огня, ствольную артиллерию, минометное оружие. Известно еще о десяти разрушенных домах в Попасной.

Кроме того, в Лисичанске в результате атак агрессора там уничтожены еще 13 домов. Всего за сутки ликвидирован 21 пожар, возникший в результате обстрелов оккупационными войсками РФ.

Напомним, начались 64 сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению. На Донецком направлении группировка противника продолжает ведение активных действий на линии столкновения. Основные усилия сосредоточены на оцеплении группировки войск Сил обороны. На Северодонецком направлении враг ведет наступление на населенный пункт Орехово.

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