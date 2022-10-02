Россияне обстреливают населенные пункты в Харьковской области: ранена одна женщина

Армия агрессорки России продолжает обстреливать населенные пункты в Харьковской области, прилегающие к границе с РФ и линии столкновения.

За прошедшие сутки российские войска обстреливали Купянск и населенные пункты Купянского района, Волчанск и село Гатище Чугуевского района. На Купянщине с ранением госпитализировали в медучреждение 71-летнюю женщину.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По словам главы области, расследование расстрела гражданской колонны в Купянском районе 25 сентября. По последним данным, тогда погибли 24 человека, в том числе 13 детей и беременная женщина.

Так продолжается разминирование деоккупированных населенных пунктов. За минувшие сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 704 взрывоопасных предмета.

Напомним, начались 221 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. ВСУ отразили атаки возле Бахмута и Первомайского, авация поразила опорный пункт врага. Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ 2 октября.

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