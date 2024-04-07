Россияне обстреливают Сумщину из минометов, артиллерии, атакуют БпЛА и бьют из танков: в ОВА сообщили о последствиях

В течение дня оккупанты совершили 40 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

В течение дня россияне атакуют пограничные и населенные пункты Сумщины. По состоянию на 21:00 7 апреля известно о ранении человека в результате артобстрела.

Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.

В течение дня в Сумской области зафиксировано 173 взрыва.

Под огнем армии РФ оказались:

Хотинская община – там враг бил из артиллерии и минометов;

Шалыгинскую общину обстреляли из минометов;

Зноб-новгородская община попала под минометный обстрел (5 взрыва);

Эсманьская община: совершены минометные обстрелы (9 взрывов), артобстрел (4 взрыва) и авиаудар с вертолета – пуск 4 ракет;

на Краснопольскую общину враг сбросил ВОГ с БПЛА (11 взрывов), совершил артиллерийский обстрел (4 взрыва), а также зафиксированы минометные обстрелы (6 взрывов);

Середино-Будская община: совершена атака FPV дрона камикадзе (1 взрыв), минометные обстрелы (19 взрывов), артобстрел (12 взрывов);

Белопольскую общину атаковали с FPV дрона камикадзе (4 взрыва), совершены и обстрелы из РСЗО (6 взрывов), артиллерии (15 взрывов), гранатометов (8 взрывов);

Ворожбянская община: нанесен обстрел из танка (8 взрывов);

Великописаревское общество: россияне ударили из артиллерии (2 взрыва), минометов (4 взрыва) и сбросили ВОГ с БПЛА (1 взрыв);

Путивльская община: 3 мины сбросил враг на территорию общины;

Миропольское общество обстреляли из минометов (15 взрывов), местные жители оказались также и под артобстрелом (14 взрывов). В результате артобстрела получил ранение человек.

ТСН.ua ранее сообщал о том, что в Сумской области украинские подразделения пресекли попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы противника в районе населенного пункта Старая Гута.

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