Россияне обстреляли 19 населенных пунктов в Донецкой области: есть погибшие и травмированные (фото, видео)

Россияне обстреляли 19 населенных пунктов в Донецкой области: есть погибшие и травмированные (фото, видео)

За прошедшие сутки, 16 мая, россияне обстреляли 19 населенных пунктов в Донецкой области.

Российские войска ударили по следующим населенным пунктам: Мариуполь, Дружковка, Соледар, Авдеевка, Марьинка, Лиман, Святогорск, Железное, Бахмут, Торецк, Николаевка, Нелиповка, Бахмутское, Клиновое, Нью-Йорк, Дробышево, Очеретино, Адамовка,

Об этом сообщили в Национальной полиции.

Захватчики государства-террориста обстреляли мирное население авиабомбами, ракетами "воздух-земля", реактивными системами "Ураган", из тяжелой артиллерии и ракетных комплексов "Искандер".

В результате атак разрушениям подверглись 48 гражданских объектов — это жилые дома, школа, институт, заводы, объекты критической инфраструктуры. Кроме того, есть погибшие и раненые местные жители. Поступила информация об 11 погибших мирных жителях, еще восемь ранены.

Полиция Донбасса опубликовала последствия удара по Бахмуту. Один из снарядов разорвался рядом с квартирой, где находилась трехлетняя девочка.

Полицейские начали досудебное расследование по статье "нарушение законов и обычаев войны".

Как сообщалось, на Донецком направлении российские оккупанты продолжают пытаться идти в наступление. Их попытки отражают Вооруженные силы Украины. В частности, на Бахмутском направлении противник вел боевые действия в направлении населенного пункта Вискрива, успеха не имел.

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