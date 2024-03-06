Россияне обстреляли 20 городов и сел Харьковщины: куда попали, есть ли жертвы

В частности, оккупанты обстреляли здания учебных заведений.
Российские войска в течение 5 марта обстреляли из артиллерии и минометов около 20 населенных пунктов Харьковской области. В результате ударов погибла 58-летняя женщина.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Под вражеским огнем оказались около 20 населенных пунктов Харьковщины: Западное, Степная Новоселовка, Котляровка и другие. Кроме того, оккупанты нанесли авиаудары по населенным пунктам Кисловка и Митрофановка.
Захватчики атаковали семью беспилотниками с. Мартово Чугуевского района. Часть вражеских целей сбили силы ПВО. Зафиксированы попадания в здание учебного заведения. Пострадавших нет.
Российские войска нанесли удары по с. Синельниково Чугуевского района. Информация о пострадавших не поступала.
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В с. Первомайское Изюмского района оккупанты обстреляли здание учебного заведения. Обошлось без жертв и пострадавших.
Враг обстрелял г. Волчанск. В результате атаки горел частный дом. Информация о пострадавших не поступала.
В с. Куриловка Купянского района захватчики устроили обстрел, в результате чего погибла 58-летняя женщина.
Напомним, россияне в ночь на 6 марта атаковали Украину беспилотниками: запустили 42 дрона. Силы ПВО уничтожили 38 вражеских БПЛА.
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