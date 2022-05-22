Россияне обстреляли 45 населенных пунктов Донбасса: силы ООС отбили 11 атак

Бойцы Объединенных сил успешно отбили 11 атак врага в Донецком и Луганском направлениях в течение 22 мая.

Вдоль всей полосы обороны россияне применяют боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы разных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.

Как сообщили в штабе ОСС, оккупанты обстреляли 45 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 116 гражданских объектов: 106 жилых домов, общежитие строительного лицея, хозяйственные здания двух предприятий, сельхозтехнику и магазин.

В результате этих обстрелов только в Донецкой области погибли по меньшей мере 7 гражданских лиц, еще 8 получили ранения. Данные о жертвах и пострадавших в Луганской области уточняются.

В течение суток военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:

6 танков

10 единиц боевой бронированной техники

6 вражеских автомобилей (2 из них с боеприпасами)

Также подразделения противовоздушной обороны сбили один вражеский самолет Су-25 и один беспилотный летательный аппарат "Орлан-10".

Также в штабе подвели итоги недели:

"За неделю военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 84 вражеских атаки. Уничтожили один зенитный ракетный комплекс, 43 танка, 20 артиллерийских систем (из них 4 РСЗО), 79 единиц боевой бронированной техники, 7 специальных бронированных автомобилей и 7 специальных бронированных автомобилей автомобильной техники. Подразделениями ПВО сбиты 3 самолета и 18 беспилотных летательных аппаратов оккупанта", – говорится в сообщении.

Напомним, РФ столкнулась с дефицитом военной техники, поэтому оккупанты будут ждать украинское контрнаступление. По словам эксперта Алексея Ижака, у России нет больших сил для наступления.

Украинские бойцы сломали планы оккупантов по захвату всей Луганской области

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